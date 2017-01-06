Полицейские Пыть-Яха превысили должностные полномочия

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

06.01.2017 16:32

Следственным отделом возбуждено два уголовных дела в отношении сотрудников дежурной части ОМВД России по г. Пыть-Ях и исполняющего обязанности начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Пыть-Ях. Имело место «превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств».

Фото: 86.mvd.ru

22 декабря 2016 года оперативный дежурный, помощник оперативного дежурного, а также и.о. начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Пыть-Ях, применили в отношении административно-задержанного мужчины физическое насилие и наручники.

В этот же день указанные сотрудники, при отсутствии законных оснований поместили другого мужчину в камеру для административно-задержанных лиц и применили к нему наручники. Через некоторое время мужчина был отпущен домой, при этом протокол о совершении им административного правонарушения не составлялся, говорится в сообщении регионального СКР.

Следствием изъяты и изучаются записи с камер видеонаблюдения, необходимая служебная и иная документация, установлены и допрошены потерпевшие лица, а также свидетели, в том числе сотрудники полиции.

В настоящее время оперативный дежурный и помощник оперативного дежурного задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.