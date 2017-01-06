НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Конкурс среди учащихся «Лучше папы в мире нет» пройдет в Сургуте

06.01.2017 16:47

 Он приурочен к празднованию Дня защитника Отечества. 

Фото: vicanti.ru

Организаторы хотят привлечь внимание к образу отца, повысить его авторитет в воспитании и развитии гармоничной личности. В конкурсе могут принять участие школьники в возрасте от 6 до 11 лет. Им предлагается написать стихотворение или сочинение, посвященное папе. Каждый автор может представить не более одной работы в одном из литературных жанров: поэзия (3-5 четверостиший) или проза (5-7 предложений).

Конкурсные работы вместе с заявкой необходимо направить с 9 января по 10 февраля на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Телефон для справок 950-953.

Победителей наградят накануне праздника 23 февраля. Лучшие материалы будут опубликованы в средствах массовой информации и на официальном сайте Дворца торжеств.

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