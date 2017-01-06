В Югре инспекторы ДПС спасли в 48-градусный мороз семью из Тобольска

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

06.01.2017 16:55

Семья из трех человек возвращалась домой после новогодних праздников из Сургута. Она попала в трудную ситуацию на 733 километре автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск».

Фото: 86.mvd.ru

У автомобиля от низкой температуры воздуха взорвалось колесо, глава семейства выбился из сил пытаясь открутить крепежные болты для его замены. В машине кроме взрослых был еще и ребенок. На помощь прибыл наряд ДПС в составе Куницына Игоря и Аскарова Фларида, которые неподалеку оказывали помощь другому водителю замерзшего большегруза. Инспекторы помогли водителю иномарки поменять колесо, отогрели в патрульном автомобиле путников.

Только за 3 последних дня инспекторы строевых подразделений ДПС Госавтоинспекций округа отогрели на трассах и оказали помощь 56 водителям грузовых и легковых машин.

ГИБДД Югры призывает водителей быть предельно осторожными на дороге в связи с резким похолоданием, рекомендует автомобилистам ограничить поездки до установления более теплой погоды. Водители рискуют получить обморожения или замерзнуть ночью на дорогах, выезжая в дальний путь при низких температурах на дизельных или неисправных автомобилях.