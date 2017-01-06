НОВОСТИ «СЕВЕРА»

7 января православные христиане отмечают один из главных праздников – Рождество Христово

06.01.2017 18:14

 По православной традиции в Рождественский сочельник и день празднования Рождества Христова проходят торжественные религиозные мероприятия, в которых участвует большое количество верующих. 

Фото: bankicreditikrasnodar.ru

В Югре в проведении рождественских мероприятий будет задействовано 70 культовых учреждений. Для обеспечения пожарной безопасности в местах проведения богослужений будет организовано дежурство сотрудников пожарных подразделений округа, инспекторов государственного пожарного надзора и спасателей. Общее количество сотрудников МЧС, которые будут осуществлять дежурство в местах проведения богослужений, составит порядка 240 человек.

В предпраздничные дни инспекторы госпожнадзора Югры встретились с представителями духовенства, провели инструктажи и профилактические беседы по пожарной безопасности.

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому округу призывает жителей Югры соблюдать основные правила пожарной безопасности при посещении церкви: будьте осторожны при зажигании свечей с подсвечников, закатывайте рукава одежды; под свечой держите носовой платок, чтобы горячий воск не попал на кожу, и вы инстинктивно не дернули рукой и не уронили горящую свечу на одежду; подвязывайте крепко платки и убирайте волосы, уменьшая риск попадания на них огня свечи при наклоне головы; в случае срабатывания пожарной сигнализации и оповещения о пожаре не пугайтесь, покидайте молельный зал быстро, но не создавая паники и давки.

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