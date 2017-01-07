НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В саунах Сургута организовывали занятия проституцией

07.01.2017 10:46

 Такая идея пришла жителям Алтайского края – матери и дочери, а также их земляку, который больше пяти лет жил в Сургуте. 

Фото: news.rambler.ru

С мая по декабрь 2016 года организаторы для оказания услуг сексуального характера за деньги привлекали жительниц Алтайского края, в том числе семнадцатилетних девушек. На момент задержания в полицию были доставлены 13 девушек в возрасте от 17 до 35 лет.

Все участники и организаторы проживали в съемных квартирах, в ходе обыска которых, сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты презервативы, денежные средства, банковские карты и документация, подтверждающие их преступную деятельность.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В связи с тем, что к оказанию услуг сексуального характера были привлечены несовершеннолетние, следственным отделом по г. Сургуту действия подозреваемых переквалифицированы. Им может грозить до шести лет лишения свободы.

Двое подозреваемых задержаны, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

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