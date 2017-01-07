Наталья Комарова поздравила югорского лыжника Сергея Устюгова с победами на «Тур де Ски»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.01.2017 12:16

Югорский лыжник Сергей Устюгов выиграл гонку на 10 км на этапе «Тур де Ски» в Италии, установив рекорд по количеству побед в рамках многодневки.

Спортсмен одержал пятую победу подряд. Таким образом, спортсмен побил рекорд норвежца Мартина Йонсруда Сундбю, который выиграл четыре этапа в прошлом году. Губернатор Югры Наталья Комарова лично поздравила Устюгова с блестящим выступлением на турнире, пожелав Сергею новых побед.

«Вся Югра болеет за Вас, радуется этим великолепным победам. Такие рекорды помогают поверить в себя и прийти в спорт тысячам юных спортсменов. Поздравляю с этим отличным результатам. Вперёд, к новым победам!», - отметила Наталья Комарова в поздравлении Сергею Устюгову.