НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Кондинском районе полицейские нашли раненого мужчину

07.01.2017 12:40

  Мужчину обнаружили с проникающим ножевым ранением в 40 километрах от ближайшего населенного пункта, в лесном массиве в охотничьей избушке. 

Фото: ekd.me

Раненый пояснил, что ножом его ударил знакомый, с которым они вместе проживали в избушке. Полицейские, оказав первую помощь пострадавшему, доставили его в районную больницу и задержали подозреваемого. Им оказался местный неработающий 58-летний житель, ранее судимый за совершение особо тяжкого преступления.

Как установили оперативники, ссора между мужчинами произошла из-за неправильно выпеченного хлеба.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «з» части 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). Санкциями указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. 

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