Спасатели напоминают сургутянам о пожарной безопасности на дачах

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.01.2017 14:59

С 15 декабря в Сургуте был введён особый противопожарный режим, в связи с чем сотрудники МЧС увеличили количество профилактических рейдов в дачных кооперативах.

Фото: 86.mchs.gov.ru

Особый противопожарный режим установлен на весь праздничный период.

Специалисты отмечают: несмотря на то, что пожаров стало меньше, их последствия говорят о том, что ослаблять профилактическую работу нельзя, особенно в период устойчивых морозов. В это время увеличивается нагрузка на электросети за счет эксплуатации электронагревательных приборов, жители домов с печным отоплением нередко топят длительное время, в результате чего происходит перекал отдельных их частей. Все это часто приводит к пожарам.

Чтобы предупредить население и предотвратить пожары, спасатели и в праздничные дни напоминают сургутянам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, вручают памятки, рассказали в пресс-службе окружного МЧС.