НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.01.2017 09:33

Ханты-мансийская "Югра" на домашнем льду крупно обыграла московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча закончилась со счетом 5:2 (3:1, 0:0, 2:1). В составе хозяев шайбы забросили Антон Королёв, Александр Макаров, Евгений Лапенков, Андрей Алексеев и Роман Людочин. Гости ответили двумя шайбами Дмитрия Калинина и Максима Потапова.

"Югра" занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, а "Спартак" занимает 10-ю позицию в Западной конференции, пишет "Интерфакс".