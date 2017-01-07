НОВОСТИ «СЕВЕРА»

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"Югра" победила "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ

07.01.2017 09:33

Ханты-мансийская "Югра" на домашнем льду крупно обыграла московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 

Встреча закончилась со счетом 5:2 (3:1, 0:0, 2:1). В составе хозяев шайбы забросили Антон Королёв, Александр Макаров, Евгений Лапенков, Андрей Алексеев и Роман Людочин. Гости ответили двумя шайбами Дмитрия Калинина и Максима Потапова.

"Югра" занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, а "Спартак" занимает 10-ю позицию в Западной конференции, пишет "Интерфакс".

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