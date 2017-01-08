Ханты-Мансийск принял эстафету Новогодней столицы России

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.01.2017 12:56

Накануне в Тамбове состоялась передача эстафеты Ханты-Мансийску, который станет Новогодней столицей России-2017.

Югорская делегация во главе с заместителем губернатора округа Алексеем Забозлаевым презентовала жителям и гостям Тамбова – Новогодней столицы-2016 свою праздничную программу. По словам Алексея Забозлаева, Ханты-Мансийск на протяжении нескольких лет является новогодней столицей Югры и у города есть чем порадовать его жителей и гостей.

Заместитель губернатора пригласил всех на следующий Новый год в Ханты-Мансийск.Тамбовские делегаты вручили Алексею Забозлаеву хрустальную тройку лошадей. А также две корзинки наливных мичуринских яблок.