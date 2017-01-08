В сургутском магазине изъяли порядка 80 литров алкоголя

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.01.2017 14:26

Полицейские проверяли торговую точку по улице Майской в рамках профилактического мероприятия «Алкоголь».

Фото: 86.mvd.ru

Оказалось, что здесь продавали спиртное без лицензии. В результате из незаконного оборота изъято порядка 80 литров алкоголя. В отношении 42-летнего индивидуального предпринимателя составлен административный протокол.

В полиции Сургута отмечают, что в 2016 году мужчина 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил продажи алкогольной продукции.

Аналогичное правонарушение выявлено в магазине по улице С. Билецкого. Владелец торговой точки за прошедший год 4 раза привлекался к административной ответственности за нарушения в сфере антиалкогольного законодательства. Из данного магазина изъято порядка 10 литров алкогольных коктейлей.