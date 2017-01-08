НОВОСТИ «СЕВЕРА»

ХК «Сочи» на выезде сыграет с «Югрой»

08.01.2017 13:12

В воскресенье, 8 января, в третьей встрече выездной серии черноморцы сыграют с «мамонтами» из Ханты-Мансийска.

Команды встречались до этого четыре раза. В трех поединках «леопарды» праздновали победу и лишь в одном - проиграли.

«Югра» занимает 12-е место в таблице Восточной конференции, имея в своем активе 52 очка после 47-ми встреч, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ХК «Сочи». - Черноморцы находятся на 8-й строчке «Запада» с 69-ю баллами после аналогичного с ханты-мансийцами количества проведенных игр. Начало матча в 14:30.

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