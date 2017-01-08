Пьяный житель поселка Малиновский угрожал своей соседке убийством за «разгульный образ жизни»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.01.2017 16:25

Такое сообщение поступило в дежурную часть ОМВД России по Советскому району.

Фото: severpost.ru

Выяснилось, что 39-летний мужчина, находясь в квартире одного из домов по улице Терешковой, произвел два выстрела из огнестрельного ружья.

Будучи в алкогольном опьянении он решил выяснить отношения со своей соседкой, которая, по его мнению, вела разгульный образ жизни. Югорчанин схватил ружье и поднялся в квартиру к женщине. Дверь открыла сама соседка, которая убежала в комнату, увидев ружье. Мужчина пошел за ней. На пути встала ее мать, которую он ударил по лицу, при этом выстрелил в пол.

Далее нарушитель проследовал в комнату, где находилась его соседка, и выстрелил в диван, на котором сидела последняя. После чего, ударил женщину прикладом от ружья, при этом свои действия злоумышленник подкреплял словами угрозы в адрес присутствующих. Мужчину удалось задержать.

В настоящее время в отношении данного гражданина дознанием ОМВД России по Советскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде 2-х лет лишения свободы.