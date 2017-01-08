Четыре человека погибли вчера вечером на трассе «Сургут – Нижневартовск»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.01.2017 13:47

Около 21:40 на 79 км автодороги 46-летний водитель автомобиля «Субару», совершая обгон, выехал на полосу встречного движения. Он допустил столкновение с «Тойотой».

Фото: 86.mvd.ru

Авария унесла жизнь 30-летнего водителя «Тойоты». Также погибли его пассажиры - мужчины 35 и 44 лет, женщина 48 лет.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 1698 нарушений правил дорожного движения. Задержано 19 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, из них 8 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

10 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.