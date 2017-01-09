За три прошедших дня в Югре произошло сразу несколько аварий с погибшими

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

09.01.2017 10:19

6 января в Сургуте около 18:00 на улице Югорский тракт 44-летний водитель, управляя автомобилем «Скания Омнилинк», сбил 13-летнюю девочку.

Фото: 86.mvd.ru

«Пешеход двигалась по посадочной площадке и поскользнувшись, упала на проезжую часть в непосредственной близости от движущегося технического средства» , - говорится в официальном сообщении пресс-службы ГИБДД ХМАО. Девочка получила травмы и была доставлена в медучреждение.

В этот же день авария произошла в Октябрьском районе на 201 километре автодороги «Югра» участка «Талинка – Советский». В 07:40 58-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» при совершении обгона нарушил дистанцию, обеспечивающую безопасность движения, и допустил столкновение с впереди движущимся автомобилем «КамАЗ» под управлением 54-летнего водителя. В результате ДТП пострадал пассажирка «Лады» 1959 года рождения.

8 января в 8 утра на 47 километре автодороги «Нефтеюганск – Сургут» 21-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Гольф», неправильно выбрал безопасную скорость движения. Его машину занесло и отбросило на автомобиль «Тойота Королла» под управлением 31-летнего водителя. В результате столкновения были травмированы оба водителя и пассажирки «Тойоты» 37 и 29 лет.