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8 января самолет Airbus A320 по технической причине вернулся в аэропорт Сургута

09.01.2017 11:07

 Лайнер авиакомпании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Сургут - Шереметьево, вынужден был вернуться в аэропорт вылета спустя час после взлета. Об этом ТАСС сообщили в справочной аэропорта Сургута.

 "Самолет, следовавший по рейсу 1511 из Сургута в Шереметьево, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Aibus A320 взлетел из Сургута в 08:18, а вернулся спустя более часа - в 09:58 местного времени (07:58 мск)", - сказал собеседник агентства.

По данным аэропорта, рейс из Сургута отменен. "Точная причина неизвестна. Все пассажиры переоформлены на другие рейсы до Москвы", - добавили в справочной.

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