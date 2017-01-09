НОВОСТИ «СЕВЕРА»

64 семьи из Сургутского района отметили новоселье в Новом году

09.01.2017 11:14

Ключи от квартир в новостройках получили жители Угута, Ульт-Ягуна и Малоюганского. Они переехали из ветхого жилого фонда, рассказали нам в пресс-службе администрации Сургутского района. 

 

В этих поселениях к концу 2016 года расселили 23 непригодных для проживания дома.

Больше четырех десятков ульт-ягунских семей получили жилплощадь еще в феврале 2016 года в кирпичном четырехэтажном доме. Теперь здесь принимают новых соседей. Всего в поселке с начала года за счет средств района и округа выкуплено 72 квартиры.

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