64 семьи из Сургутского района отметили новоселье в Новом году

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

09.01.2017 11:14

Ключи от квартир в новостройках получили жители Угута, Ульт-Ягуна и Малоюганского. Они переехали из ветхого жилого фонда, рассказали нам в пресс-службе администрации Сургутского района.

В этих поселениях к концу 2016 года расселили 23 непригодных для проживания дома.

Больше четырех десятков ульт-ягунских семей получили жилплощадь еще в феврале 2016 года в кирпичном четырехэтажном доме. Теперь здесь принимают новых соседей. Всего в поселке с начала года за счет средств района и округа выкуплено 72 квартиры.