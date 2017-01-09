НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Никаких изменений в правилах перевозки детей в автомобилях с начала 2017 года нет

09.01.2017 11:43

Об этом всех автовладельцев предупреждает интернет-портал «Авто Mail.Ru». 

Фото: jpis.ru

В последнее время множество изданий писало о том, что с 1 января 2017 года перевозка детей в возрасте до 7 лет возможна без детских кресел. Однако предупреждаем — никаких изменений в ПДД нет. Имеется лишь проект постановления.

И звучать он будет так - «Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

От 7 до 11 лет (включительно) с использованием детских удерживающих (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла». 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Домашний Зима_2017
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран