В январе выплату к пенсии в размере 5000 рублей получат свыше 420 тысяч пенсионеров Югры

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

09.01.2017 12:23

Она заменит вторую индексацию пенсий, планировавшуюся провести осенью 2016 года.

Как сообщают в окружном отделении Пенсионного фонда, единовременную разовую выплату к пенсии получат все категории пенсионеров региона независимо от того, работают они или нет. В 2017 году Правительство РФ восстановит прежний порядок проведения индексаций пенсий, утвержденный законодательством. С первого февраля индексацию пенсий планируется провести в полном объеме, исходя из показателя инфляции предыдущего года.