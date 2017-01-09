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В январе выплату к пенсии в размере 5000 рублей получат свыше 420 тысяч пенсионеров Югры

09.01.2017 12:23

Она заменит вторую индексацию пенсий, планировавшуюся провести осенью 2016 года. 

Как сообщают в окружном отделении Пенсионного фонда, единовременную разовую выплату к пенсии получат все категории пенсионеров региона независимо от того, работают они или нет. В 2017 году Правительство РФ восстановит прежний порядок проведения индексаций пенсий, утвержденный законодательством. С первого февраля индексацию пенсий планируется провести в полном объеме, исходя из показателя инфляции предыдущего года.

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