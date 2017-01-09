Школа-интернат в деревне Лямина ждет своих воспитанников после каникул

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

09.01.2017 12:55

Все замечания, выявленные в ходе проверки после групповой заболеваемости детей, устранены.

Фото: farmacia24.ru

Проведена полная дезинфекция здания. Все анализы работников пищеблока и остальных сотрудников интерната не вызывают опасения медиков, рассказали нам в пресс-службе администрации Сургутского района. Стаканы многоразового использования в комнатах воспитанников заменены на одноразовые.

Волнения некоторых родителей-ханты по поводу так называемого «отравления детей» медики считают необоснованными. Факт пищевого отравления не установлен. Это подтверждают медицинские заключения по всем работникам пищеблока. Смывы с оборудования и инвентаря кухни также не показали нарушения санитарного режима. Специалисты сходятся во мнении, что причиной массового заболевания стала норовирусная инфекция - заболевание, передаваемое контактно-бытовым путем.

В ближайшее время в школе-интернате состоится встреча родителей, представителей Роспотребнадзора и департамента образования Сургутского района.