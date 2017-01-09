НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Узнать об актировках в Сургуте можно с помощью мобильного приложения

09.01.2017 14:14

 Запустил его учащийся православной гимназии Антон Осипов. Он также стал автором одноименного сайта – aktirovki.ru. 

Фото: aktirovki.ru

Теперь школьники и их родители могут получать оперативную и достоверную информацию от департамента образования о частичной или полной отмене занятий. Само приложение – бесплатное. Понять, есть ли актировка, любой пользователь может по смайликам, которые меняются в зависимости от температуры за окном.

Как сообщает ugra-news, проект «Актировки Сургут» одиннадцатиклассник уже защитил на городском и окружном этапах научно-исследовательской конференции «Шаг в будущее». Теперь юный программист готовится покорить и всероссийский форум. Кстати, он уже подал документы для того, чтобы запатентовать свой программный продукт.

В планах у Антона Осипова сделать аналогичное приложение для жителей других муниципалитетов Югры.

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