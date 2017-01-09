Новогодние и Рождественские праздники в Сургутском районе прошли без каких-либо серьезных происшествий

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

09.01.2017 14:32

Об этом нам сегодня сообщили в пресс-службе полиции.

Сотрудники ведомства все праздничные дни работали в усиленном режиме. Общественный порядок обеспечивали около 150 правоохранителей, более 50 представителей частных охранных предприятий и 70 дружинников. Основная масса сообщений, поступавших в дежурную часть – это семейно-бытовые конфликты и жалобы на шум соседей.

Полицейские составили более 200 административных протоколов на граждан, которые распивали алкоголь или появлялись в состоянии опьянения в общественных местах.