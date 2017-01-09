В Нижневартовске состоялось первенство Югры по гребному слалому

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

09.01.2017 15:45

В нем приняли участие юноши и девушки до 24 лет (1994-2003 гг.р.) и спортсмены 14-17 лет (2000-2003 гг.р.).

Фото: ugramegasport.ru

Соревнования стали первым этапом в отборе гребцов на VIII летнюю Спартакиаду учащихся России 2017. В стартах приняло участие 87 спортсменов из двух муниципальных образований автономного округа — Нижневартовска и Сургута.

Гребной слалом считается одним из самых зрелищных видов спорта, если летом соревнования проходят в естественных условиях, то зимой гребцы занимаются на гладкой воде — в бассейнах. Гребной слалом на гладкой воде — дисциплина гребли на байдарках и каноэ, преодоление на скорость размеченной воротами дистанции. Ворота состоят из двух свисающих с горизонтально натянутого троса вех. За прохождение ворот с ошибками или их пропуск к итоговому времени спортсменов добавляется штраф.

Победителями общекомандного зачета соревнований стали спортсмены МАУДО г.Нижневартовска «СДЮСШОР», второе место заняли воспитанники МАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин», г.Сургут (тренер Кулагин С.А.), третье место у гребцов МАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин», г.Сургут (тренеры Шестак М.Г., Денисенко О.В).