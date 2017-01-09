Продукция лянторского крестьянско-фермерского хозяйства удостоилась звания «Лучший товар Югры 2016 года»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

09.01.2017 15:52

Это копченые и колбасные изделия, которые в декабре получили награды от окружной Торгово-промышленной палаты.

Производство в крестьянско-фермерском хозяйстве Агая Камбулатова отлажено. Его продукция известна и в Нижнесортымском, и в Сургуте, и Нижневартовске, и в Ханты-Мансийске. Кстати, шесть лет назад птичье семейство приросло пернатыми африканского происхождения - страусами. Идеей разводить экзотическую птицу загорелся сын Агая Алибековича – Руслан: увидел на юге, как свободно разгуливают страусы на местных фермах.

ГТРК «ЛянторИнформ»