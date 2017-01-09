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Начальника угрозыска Пять-Яха подозревают в насилии над задержанными

09.01.2017 17:31

Исполняющий обязанности начальника отдела уголовного розыска города Пять-Ях задержан по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ. 

Фото: 86.mvd.ru

Ранее по этому уголовному делу уже были задержаны двое полицейских - оперативный дежурный и помощник оперативного дежурного. Их арестовали на два месяца.

Отмечается, что 22 декабря 2016 года оперативный дежурный, помощник оперативного дежурного, а также и. о. начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по городу Пыть-Ях, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, в дежурной части применили в отношении административно задержанного мужчины физическое насилие и спецсредства - наручники.

Чуть позже правоохранители поместили другого мужчину в  камеру и также надели на него наручники. Через некоторое время мужчина был отпущен домой, при этом протокол о совершении им административного правонарушения не составлялся, добавили в региональном следственном управлении.

Расследование дела продолжается. 

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