25-летнего мужчину задержали в Сургуте с 10 граммами «синтетики»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

09.01.2017 19:06

У дома по улице Ленинградская задержан гость из соседнего региона, который подозревается в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

У 25-летнего мужчины при личном досмотре в карманах брюк обнаружены и изъяты порядка 20 пакетиков с порошкообразным веществом светлого цвета. Аналогичные пакетики, еще более 40 штук, были изъяты из подкладки куртки мужчины и флакона дезодоранта, находящего в его сумке. Общая масса изъятой синтетики составила 10 граммов. Выяснилось, что житель соседней области приехал в Сургут с целью реализации запрещенных средств на территории города.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания.