Больше 20 тысяч югорчан в 2016 году не смогли выехать за рубеж

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

09.01.2017 19:28

Выезд им ограничили судебные приставы.

Все дело в долге, который граждане накопили: сумма превышает 5 миллиардов рублей. Из списка «невыездных» больше всего тех, кто не платит алименты - 5 630 человек на общую сумму задолженности почти 900 миллионов рублей. На втором месте кредитозаемщики – 4800 югорчан – они не справились со своими обязательствами на 921 миллион рублей.

Чтобы не испортить себе запланированную поездку, Управление ФССП по Югре рекомендует пользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств». Он позволяет узнать имеются ли у вас долги. Сервис находится на сайте ведомства.