«Ангара» будет летать до Новосибирска и Сургута

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.01.2017 08:52

Аэропорт «Томск» достиг договоренности с авиакомпанией «Ангара» о выполнении рейсов до Новосибирска и Сургута.

С 14 января перевозчик приступит к выполнению чартерных вахтовых перевозок Томск – Сургут – Томск. Рейсы будут осуществляться один раз в две недели, по воскресеньям, на новом современном самолете российского производства Ан-148, рассчитанном на 75 посадочных мест.

Авиакомпания «Ангара» — один из основных авиаперевозчиков на авиалиниях в Восточной Сибири. Выполняет регулярные пассажирские рейсы по Иркутской области, Сибири и Дальневосточному федеральному округу, а также чартерные рейсы по России.