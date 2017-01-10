«Ангара» будет летать до Новосибирска и Сургута

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 10.01.2017 08:52
Аэропорт «Томск» достиг договоренности с авиакомпанией «Ангара» о выполнении рейсов до Новосибирска и Сургута.
С 14 января перевозчик приступит к выполнению чартерных вахтовых перевозок Томск – Сургут – Томск. Рейсы будут осуществляться один раз в две недели, по воскресеньям, на новом современном самолете российского производства Ан-148, рассчитанном на 75 посадочных мест.
Авиакомпания «Ангара» — один из основных авиаперевозчиков на авиалиниях в Восточной Сибири. Выполняет регулярные пассажирские рейсы по Иркутской области, Сибири и Дальневосточному федеральному округу, а также чартерные рейсы по России.