Расценки на коммунальные услуги в Югре в первом полугодии 2017 останутся прежними

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 10.01.2017 09:42
Размер платы рассчитывается, исходя из объема потребляемых услуг, который определяется по показаниям приборов учета. При их отсутствии — из нормативов потребления и тарифов.
Увеличения тарифов югорчанам стоит ожидать, как и в прошлом году, первого июля. Индекс изменения в среднем по округу составит 4%. Ежегодная прибавка платы обусловлена ростом тарифов на газ и электроэнергию, а также уровнем прогнозной инфляции.
Проверить соответствие роста размера платы за коммунальные услуги установленным ограничениям можно на едином официальном сайте органов власти Югры, пишет «Югра-ньюс».