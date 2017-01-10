Расценки на коммунальные услуги в Югре в первом полугодии 2017 останутся прежними

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.01.2017 09:42

Размер платы рассчитывается, исходя из объема потребляемых услуг, который определяется по показаниям приборов учета. При их отсутствии — из нормативов потребления и тарифов.

Увеличения тарифов югорчанам стоит ожидать, как и в прошлом году, первого июля. Индекс изменения в среднем по округу составит 4%. Ежегодная прибавка платы обусловлена ростом тарифов на газ и электроэнергию, а также уровнем прогнозной инфляции.

Проверить соответствие роста размера платы за коммунальные услуги установленным ограничениям можно на едином официальном сайте органов власти Югры, пишет «Югра-ньюс».