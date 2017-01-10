НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Полицейские раскрыли угон «LADA Granta» в Федоровском

10.01.2017 10:05

В дежурную часть обратился сотрудник охранного предприятия – он лишился  служебного автомобиля, стоящего с открытыми дверями и ключами в замке зажигания. 

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ДПС ОГИБДД по подозрению в совершении преступления был задержан 34-летний мужчина. Автомобиль найден и возвращён владельцу. В отношении угонщика отделом дознания ОМВД России по Сургутскому району возбуждено уголовное дело. Ему грозит до  пяти лет  лишения свободы. В настоящее время злоумышленник находятся под подпиской о невыезде.

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