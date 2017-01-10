Полицейские раскрыли угон «LADA Granta» в Федоровском

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.01.2017 10:05

В дежурную часть обратился сотрудник охранного предприятия – он лишился служебного автомобиля, стоящего с открытыми дверями и ключами в замке зажигания.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ДПС ОГИБДД по подозрению в совершении преступления был задержан 34-летний мужчина. Автомобиль найден и возвращён владельцу. В отношении угонщика отделом дознания ОМВД России по Сургутскому району возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время злоумышленник находятся под подпиской о невыезде.