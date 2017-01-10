НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Следователи выясняют обстоятельства вынужденной посадки самолета в Сургуте

10.01.2017 10:36

 Инцидент произошел 8 января около 10 утра.

Лайнер «Airbus А320» авиакомпании «Аэрофлот» должен был выполнить рейс по маршруту «Сургут – Москва (Шереметьево)». Но совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета. По данному факту специалисты Уральского следственного управления на транспорте проводят доследственную проверку.

По сообщениям ведомства, командир воздушного судна во время полета почувствовал запах гари и принял решение вернуться в Сургут. Посадка прошла успешно. Никто из 134 пассажиров и шести членов экипажа не пострадал.  Борт повреждений не получил. 

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