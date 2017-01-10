ФАС не отказывается от своих планов по снижению оптовых цен на газ

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.01.2017 10:52

В марте ведомство планирует приступить к реализации пилотного проекта по либерализации оптовых цен «Газпрома» на газ для промышленных потребителей Тюменской области, Югры и Ямала. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ФАС Анна Орлова.

Фото: oren.ru

Ранее замглавы ведомства Анатолий Голомолзин сообщал, что ведомство может распространить эксперимент по либерализации цен на газ на ряд других регионов.

В 2017 году планируется реализовать пилотный проект по изменению госрегулирования цен на газ на территории Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области. На эти регионы приходится основная доля добычи газа в РФ. Больше всех добывает «Газпром», но «Новатэк» и «Роснефть» постепенно увеличивают свою долю, так как могут давать скидки к регулируемой цене, чего «Газпром» делать не может.

По словам Голомолзина, для реализации пилотного проекта в качестве рыночных индикаторов цен будут использоваться биржевые котировки, внебиржевые индексы цен и индексы зарубежных сопоставимых рынков. ФАС рассчитывает, что дерегулирование внутренних цен на газ произойдет в России уже в 2018 году.