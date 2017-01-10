НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Правило "одного штрафа в сутки" за неоплату "Платона" хотят отменить

10.01.2017 11:18

Поручение подготовить поправки к КоАП Минтрансу дал вице-премьер Аркадий Дворкович, пишет "Коммерсантъ". 

Фото: biznes3.ru

Отменить предлагается схему, по которой водителя большегруза могут отштрафовать не более 1 раза в сутки на 5 тысяч рублей, если он не оплатил проезд в системе "Платон". Таким образом, количество штрафов будет равно количеству встреченных большегрузом по дороге камер фиксаци.

Кроме того, отменить собираются 50-процентную скидку при оплате штрафа в 20-дневный срок, если неоплату проезда фиксирует не камера, а инспектор Ространснадзора. С 1 февраля тариф в системе "Платон" будет увеличен примерно с 1,5 до 2,5 рублей за километр, а с лета - до 3 рублей.

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