За новогодние праздники в Югре угнали только одну машину

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.01.2017 12:10

Произошло преступление в Нижневартовске. Его уже удалось раскрыть. Как сообщается, автомобиль «Kia» угнал с дворовой территории 14-летний подросток. Он похитил ключи и таким образом смог открыть машину.

Госавтоинспекция Югры просит автовладельцев не оставлять ключи в замке зажигания, даже если очищаете снег со стекол, закрываете гараж или укладываете покупки в багажник. Постарайтесь не парковать свой автомобиль на длительное время в безлюдных неосвещенных местах.