НОВОСТИ «СЕВЕРА»

За новогодние праздники в Югре угнали только одну машину

10.01.2017 12:10

Произошло преступление в Нижневартовске. Его уже удалось раскрыть. Как сообщается, автомобиль «Kia» угнал с дворовой территории 14-летний подросток. Он похитил ключи и таким образом смог открыть машину.

Госавтоинспекция Югры просит автовладельцев не оставлять ключи в замке зажигания, даже если очищаете снег со стекол, закрываете гараж или укладываете покупки в багажник. Постарайтесь не парковать свой автомобиль на длительное время в безлюдных неосвещенных местах. 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Домашний Зима_2017
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран