Минздрав предлагает увеличить рабочий день курильщиков

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.01.2017 12:27

В ведомстве предлагают предоставить работодателям возможность увеличивать продолжительность рабочего дня сотрудников пропорционально времени, потраченному на перекуры.

Фото: rbc.ua

Такое предложение содержится в антитабачной концепции Минздрава на 2017–2022 годы, передает RNS со ссылкой на копию документа.

Ранее сообщалось о том, что в Минздраве хотят вообще запретить продажу табака тем, кто родился после 2014 года. Такие люди, как предлагается, не смогут купить сигареты даже после достижения совершеннолетия, отмечает РБК. В Госдуме идею назвали сырой, а в Кремле нет позиции по антитабачной концепции Минздрава.