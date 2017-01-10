9 января в четырех авариях в Югре пострадали девять человек

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.01.2017 12:40

В Нефтеюганском районе около половины девятого утра на 774 километре автомобильной дороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» 52-летний водитель «ГАЗели» въехал в «ДАФ» с прицепом под управлением 51-летнего водителя.

Фото: 86.mvd.ru

Мужчина не выбрал безопасную дистанцию, сказано в сводке окружного ГИБДД. В результате дорожно-транспортного происшествия четверо пассажиров «ГАЗели» получили травмы различной степени тяжести.

В Нефтеюганске около десяти часов утра 31-летний водитель, управляя автомобилем «Мазда Фамилия», не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло» под управлением 29-летнего мужчины. В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения и были госпитализированы в БУ НОКБ им. Яцкив.