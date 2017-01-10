Сотрудники окружного ГИБДД помогли водителю сломавшейся на трассе «ГАЗели»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.01.2017 13:26

Так, в половине двенадцатого ночи на 928 километре автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» сотрудники отдельного батальона ДПС заметили автомобиль с включенной аварийной сигнализацией.

Фото: ruforum.de

Водитель пояснил, что в двигателе треснули патрубки охлаждения и в салон автомобиля начал поступать холодный воздух. Двигаться дальше, да к тому же с пассажирами, среди которых женщина и двое маленьких детей – 2-х и 3-х лет – не представляется возможным. Госавтоинспекторы остановили попутный транспорт и организовали буксировку сломавшегося автомобиля на СТО Ханты-Мансийска. Отогревающихся в патрульной машине пассажиров, ими оказались жители Октябрьского района, инспекторы отвезли в ближайшую гостиницу.

Только с начало нового года инспекторы строевых подразделений ДПС Госавтоинспекций округа отогрели на трассах и оказали помощь 134 водителям грузовых и легковых машин.

В период низкой температуры воздуха, установившейся на территории автономного округа с начало нового года, полицейские не только следят за соблюдением водителями правил дороги, но и не остаются равнодушными в опасных для их здоровья и жизни ситуациях. Опаснее всего, когда аварии случаются в ночное время вне населенных пунктов.