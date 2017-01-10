НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Употреблять алкоголь в припаркованном автомобиле закон не запрещает

10.01.2017 14:25

Однако здесь есть исключения. 

Фото: kazanfirst.ru

Водителю нельзя пить спиртное после аварии, к которой он причастен, и после того, как машину остановили полицейские для проведения медосвидетельствования. В противном случае придется заплатить 30 тысяч рублей штрафа и лишиться прав на срок от полутора до двух лет.

Также запрещается употреблять алкоголь в машине, которая припаркована во дворе, на территории парков, пляжей, рынков и вокзалов, а также мест отдыха и скопления граждан. Это же правило относится и к пассажиру, отметили в пресс-службе сургутского Управления МВД. Такие действия могут привести к штрафу в полторы тысячи рублей.

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