НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В 2017 году размер взноса на капремонт в Югре останется прежним

10.01.2017 14:30

Соответствующий приказ издал департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики региона. 

В зависимости от типа многоквартирного дома собственники по-прежнему будут платить от 8 рублей 55 копеек до 13 рублей 85 копеек за квадратный метр. Для сравнения, в ряде субъектов России минимальный взнос был повышен на сумму от 5 до 20%, рассказали в Югорском фонде капремонта.

Напомним, обязанность югорчан оплачивать ежемесячные взносы закреплена Жилищным кодексом России. Для должников же предусмотрена пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. Задолженность может быть взыскана через суд, кроме нее на плечи собственника ляжет и оплата издержек регионального фонда капремонта.

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