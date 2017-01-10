В 2017 году размер взноса на капремонт в Югре останется прежним

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.01.2017 14:30

Соответствующий приказ издал департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики региона.

В зависимости от типа многоквартирного дома собственники по-прежнему будут платить от 8 рублей 55 копеек до 13 рублей 85 копеек за квадратный метр. Для сравнения, в ряде субъектов России минимальный взнос был повышен на сумму от 5 до 20%, рассказали в Югорском фонде капремонта.

Напомним, обязанность югорчан оплачивать ежемесячные взносы закреплена Жилищным кодексом России. Для должников же предусмотрена пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. Задолженность может быть взыскана через суд, кроме нее на плечи собственника ляжет и оплата издержек регионального фонда капремонта.