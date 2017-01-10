В понедельник на АЗС Сургута сгорел автомобиль Hyundai Accent

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.01.2017 14:56

Инцидент произошел на автозаправке по улице Рационализаторов в одиннадцатом часу утра.

Машину тушили два пожарных расчета, с огнем удалось справиться за 13 минут, сообщает пресс-служба окружного управления МЧС. В результате инцидента никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.

По данным агентства К-Информ, более тяжелых последствий удалось избежать благодаря очевидцу – водителю «ГАЗели», который, не растерялся и тросом оттащил в сторону дымящуюся иномарку. Мужчина, находившийся за рулем Hyundai, предпочел скрыться с места происшествия.

Стоит отметить, что автомобили в холодное время года в округе горят достаточно часто. За минувшие новогодние каникулы огнем были повреждены 19 транспортных средств, четыре – сгорели полностью.