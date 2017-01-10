Самая «Экстремальная зима» состоялась в Ханты-Мансийске

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.01.2017 15:23

7 января на площадке возле гостиницы «Олимпийская» прошел фестиваль экстремальных технических видов спорта. Мероприятие становится традиционным, и проводится в Ханты-Мансийске уже второй раз.

Фото: admhmansy.ru

На специально подготовленной трассе экстремалы продемонстрировали зрителям и судейской коллегии эффектные трюки и агрессивный стиль вождения.

Всего за кубок Главы Ханты-Мансийска боролись 14 спортсменов. Югру представлял всего один участник – Андрей Прокопченко из Сургута, его результат – 9-е место. А три призовых места взяли спортсмены из Нового Уренгоя: Евгений Смолин, СТК «Факел», Дмитрий Скляров и Александр Знайдюк, СТК «Ямбург».