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Самая «Экстремальная зима» состоялась в Ханты-Мансийске

10.01.2017 15:23

 7 января на площадке возле гостиницы «Олимпийская» прошел фестиваль экстремальных технических видов спорта. Мероприятие становится традиционным, и проводится в Ханты-Мансийске уже второй раз. 

Фото: admhmansy.ru

На специально подготовленной трассе экстремалы продемонстрировали зрителям и судейской коллегии эффектные трюки и агрессивный стиль вождения.

Всего за кубок Главы Ханты-Мансийска боролись 14 спортсменов. Югру представлял всего один участник – Андрей Прокопченко из Сургута, его результат – 9-е место. А три призовых места взяли спортсмены из Нового Уренгоя: Евгений Смолин, СТК «Факел», Дмитрий Скляров и Александр Знайдюк, СТК «Ямбург».

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