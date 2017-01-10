НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Андрей Трубецкой 11 января примет жителей Тундрино

10.01.2017 15:35

Глава Сургутского района будет отвечать на вопросы с 12 до 13 часов.  Предварительная запись ведется по телефону 52-65-67. 

А на днях Андрей Трубецкой посетил Русскинскую. Он побывал на объектах коммунального хозяйства. В поселке функционируют две котельные – собственная, старая, и современная, которая принадлежит ОАО «ЮТЭК – региональные сети». Однако, акционерное общество желает получать за использование своего объекта арендную плату. Цена вопроса достаточно высока. Возможно, рациональнее выделить денежные средства на строительство в деревне новой блочно-модульной котельной, считают власти. В ближайшее время будет доработан проект приема стоков на местных водоочистных сооружениях.

На встрече с главой района местные жители также поднимали вопрос вывоза ТБО, в частности, крупногабаритного хлама, который скапливается возле мусорных баков – жители оставляют возле них старую мебель, сломанную бытовую технику. Администрация  Русскинской готова  своевременно обеспечить спецтранспорт, если жители будут уведомлять специалистов ЖКХ о намерении избавиться от громоздкого хлама. 

 

 

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