Две выездные бригады паллиативной помощи детям создадут в Югре

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.01.2017 17:37

Появятся они в Нижневартовске и Сургуте.

Фото: m.progorodnn.ru

Всего в регионе необходимо создать шесть таких бригад, которые будут помогать родителям с больными детьми на дому. Это так называемая альтернатива хосписам, рассказала заместитель главного врача по организационно методической работе Нижневартовской окружной клинической детской больницы Тамара Капутская. По ее словам, в состав выездной бригады войдут председатель (педиатр, реаниматолог или невролог), социальный работник, медсестры, медицинский психолог, также могут привлекаться священнослужители.

В среднем специалисты смогут обслуживать порядка 120-130 детей, и будут работать с понедельника по пятницу.

Ранее во время ежегодного обращения к жителям, представителям общественности и депутатам губернатор региона Наталья Комарова сообщила, что 2017 год в Югре станет Годом здоровья.