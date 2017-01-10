В 2016 году с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 31,6 млн пассажиров

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.01.2017 18:14

Это на 1,9% больше, чем в 2015 году. Из них в дальнем следовании отправлено 8 млн пассажиров, в пригородном сообщении - 23,6 млн человек.

Фото: onedayoneway.ru

Пассажирооборот на СвЖД в 2016 году увеличился на 1,5% к уровню 2015 года и составил 9,8 млрд пасс-км.

В декабре 2016 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 2,2 млн пассажиров, что на 4% меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 1,6 млн пассажиров, в дальнем следовании - 0,6 млн человек. Пассажирооборот на СвЖД в декабре 2016 года составил 744,5 млн пасс-км, что на 6,1% меньше декабря 2015 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.