В Югре самый дорогой авиакеросин продают в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.01.2017 20:03

Самый дешевый – в Ханты-Мансийске. Росавиация провела мониторинг цен на авиакеросин в крупнейших аэропортах страны. Среди них и воздушные гавани, расположенные на территории Югры.

В нашем регионе, согласно опубликованным данным, самое дорогое авиационное топливо реализует ООО «Лукойл-Аэро-Сургут». В крупнейшем муниципалитете региона перевозчики приобретают тонну керосина за 36 740 рублей. В Нижневартовске стоимость топлива для авиакомпаний изменилась с 1 января 2017 года. Сейчас тонна керосина продается за 36 560 рублей, тогда как в прошлом году горючее от ОАО «Нижневартовскавиа» обходилось почти на полторы тысячи рублей дешевле.

В Когалыме самолеты заправляет «дочка» нефтяной компании «Лукойл» - ООО «Лукойл-Аэро-Сургут». Стоимость составляет 36 510 рублей за тонну. Самый дешевый авиакеросин реализует АО «Юграавиа», которая ведет свою деятельность в Ханты-Мансийске. Тонна топлива оценивается в 35 144 рублей.