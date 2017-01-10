Сургутский краеведческий музей приглашает встретить Старый новый год большой компанией

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.01.2017 20:21

Гостей ждут на акцию «Продолжение банкета» 13 января. Можно будет узнать интересные факты о семейных праздниках: «Новый год», «23 февраля», «8 Марта».

Также состоится квест - «Численник» - так называли календарь в XIX веке. Во время игры участникам предстоит проявить эрудицию, находчивость, смекалку, путешествуя по листам календарных семейных праздников. В музее проведут мастер-класс по изготовлению советской новогодней игрушки, покажут фильм 1986 г. «Банкет» и юмористическую телепередачу «Кабачок «13 стульев» (Выпуск 1969 года).