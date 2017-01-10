Сегодня в Нижневартовском районе в ДТП погиб человек

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.01.2017 15:53

Авария с участием трех автомобилей произошла на 61 километре автодороги «Нижневартовск – Радужный».

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» допустил боковое столкновение с автомобилем «ГАЗель», в результате чего выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «УРАЛ». В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Гранта» погиб. В настоящее время на месте ДТП работают полицейские. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.