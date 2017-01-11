Жительнице Мегиона грозит два года тюрьмы за избиение собственного ребенка

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.01.2017 08:10

На громкую музыку, доносящуюся из соседней квартиры, и детский плач полицейским пожаловался местный житель.

Фото: kg.ua

Стражам порядка, приехавшим на вызов, дверь открыла пьяная женщина. Вместе с ней дома находились двое детей, трех и десяти лет. Как выяснилось позже, сосед слышал плач старшего ребенка 29-летней югорчанки.

Сообщается, что хозяйка квартиры в течение дня распивала спиртные напитки со своей подругой. После ухода гостьи, женщина продолжила громко слушать музыку, и на просьбу сына включить ему мультики ответила отказом. Мальчик начал плакать, что и разозлило подвыпившую мать. Она сначала толкнула сына, а потом стала бить его головой об стену, после чего дала ещё несколько пощёчин. Узнав об этом, сотрудники полиции незамедлительно вызвали скорую помощь, и мальчик был осмотрен медицинскими работниками.

Стоит отметить, что ранее это семья в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

В настоящее время в отношении женщины отделом дознания ОМВД России по г. Мегиону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (Побои). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.