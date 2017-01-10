11 января югорчан примет и.о. руководителя следственного управления по Югре

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

10.01.2017 21:40

Прием жителей Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района полковником юстиции Александром Молибоженко будет осуществляться с 14.00 до 18.00 по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д.5А.

Граждане могут обращаться с предложениями, заявлениями, просьбами о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителей или других лиц, с жалобами на действия (бездействие) и решения следователей и руководителей следственных органов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, а также по вопросу трудоустройства в органы Следственного комитета Российской Федерации.

По вопросам приема граждан обращаться по телефонам в г. Ханты-Мансийске: (3467) 32-93-35, 32-90-11, 32-81-73, 32-82-00.