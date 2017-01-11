НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Хирурга из Югры обвиняют в служебном подлоге и взятках

11.01.2017 09:43

Расследование в отношении врача, работающего в «Нефтеюганской окружной клинической больнице имени В.И. Яцкив», завершено. 

Следствием установлено, что в разные периоды 2016 года обвиняемый получал от жителей Нефтеюганска взятки за оформление больничных листов и внесение в них заведомо ложных сведений о нетрудоспособности. Общая сумма незаконно полученных денежных средств составила 20 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба Следственного комитета Югры. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. 

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